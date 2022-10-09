Eşi ve çocuğu kendisini terk etti diye komşusunu bıçaklayıp, kendi evini yaktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişi, yabancı uyruklu eşinin çocuğunu da alarak kendisini terk etmesi üzerine çocuğunu sakladığı iddiasıyla komşusunu bıçaklayarak, kendi evini ateşe verdi.

Aşağı Işıklar Mahallesi Mücevhir Sokak'ta edinilen bilgiye göre prefabrik evde kiracı olarak ikamet etmekte olan Fatih K.'yı yabancı uyruklu eşi çocuğunu da alıp terk etti ve boşanma davası açtı. Olayın ardından sık sık ikametine gelen Fatih K., çocuğunu sakladıkları iddiasıyla komşularını tehdit etmeye başladı.

KOMŞUSUNU BIÇAKLADI

Şahıs önceki gün de evine gelerek, evinin altındaki eski motosikleti yaktı. Bu sabah tekrar mahalleye gelen Fatih K., evinin bitişiğindeki komşusunun evine uyudukları sırada pencereden girerek, yatmakta olan Habip K.'yi sırtından bıçakladı.

EVİNİ DE YAKTI

Daha sonra kendi evine giren şahıs, evini de ateşe verdi. Evinin yanmasını seyreden adam, olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Fatih K. ve bıçakla yaraladığı Habip K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın ise Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürdü. Yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.