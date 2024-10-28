Eşi Tarafından Otogarda Vurulan 3 Çocuk Annesi Hayatını Kaybetti

Otogarda eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan 3 çocuk annesi öldü

HATAY - Hatay'da eşi tarafından otogarda av tüfeğiyle vurulan 3 çocuk annesi öldü.

Olay, Kırıkhan ilçe otogarında yaşandı. Sevgi Gezer isimli 32 yaşındaki kadın, otogarda 3 çocuğunun babası olan eşi E. G. tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Sevgi Gezer, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olayı gerçekleştirdikten sonra kayıplara karışan şahsı bulmak için çalışma başlattı. Öte yandan kadının eşinden ayrılma aşamasında olduğu ve memleketi olan Malatya'ya gitmek için otogara geldiği öğrenildi.