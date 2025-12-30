Haberler

Zeytinyağı şişelerine gizlenmiş 3 bin litre kaçak alkol ele geçirildi
Güncelleme:
Yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda, Esenyurt ve Beylikdüzü ilçelerinde zeytinyağı tenekelerine gizlenmiş 3 bin litre kaçak alkol ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Esenyurt ve Beylikdüzü ilçelerinde yılbaşı öncesi kaçak alkol imalatına ilişkin yapılan operasyonda, zeytinyağı tenekelerine gizlenmiş 3 bin litre kaçak alkol ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yılbaşı öncesi kaçak alkol üretim satışına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Beylikdüzü ilçesinde kaçak alkol imalatı ve ticaretinin yapıldığı ihbarı üzerine ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan E.K. (41), isimli şahsın, Beylikdüzü Barış Mahallesi ve Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde kaçak alkol imal ettiği tespit edildi.

Bugün sabah saatlerinde her iki adrese yapılan baskında zeytinyağı tenekelerine gizlenmiş toplamda 3 bin litre kaçak alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli E.K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. - İSTANBUL

