Esenyurt'ta yolda yürüyen 17 yaşındaki kıza taciz kamerada
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir şahıs, yolda yürüyen 17 yaşındaki kıza sözlü tacizde bulundu. "Kahve içelim" diyerek kızı arabasına bindirmeye çalışan adam, "Hayır" cevabına rağmen dakikalarca ısrar etti. Yaşananlar ise kameraya yansıdı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde dün bir şahıs, yolda yürüyen 17 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Hüsna D.'yi aracıyla takip etmeye başladı.
YOLDA YÜRÜYEN GENÇ KIZA TACİZ
Genç kızın yanında duran adam, camı açarak "Kahve içelim?" diye sorarken, Hüsna D. ise "Hayır" yanıtını verdi.
CEVABI BEĞENMEYİNCE ISRAR ETTİ
Cevabı beğenmeyen şahıs, genç kızı ısrarla arabasına davet etmeye devam etti.
O ANLAR KAMERADA
Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa