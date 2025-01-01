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Esenyurt'ta Yeni Yıl Eğlencesi Faciasından Dönüldü

Esenyurt'ta Yeni Yıl Eğlencesi Faciasından Dönüldü
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İstanbul Esenyurt'ta magandaların havaya ateş açması sonucu bir daireye mermi isabet etti. O sırada uyuyan 16 yaşındaki çocuk şans eseri kurtuldu. Olayda can kaybı yaşanmadı, polis soruşturma başlattı.

İstanbul Esenyurt'ta magandaların sözde yeni yıl eğlencesinde faciadan dönüldü. Kimliği belirsiz şahısların açtığı ateş sonucunda bir daireye mermi isabet ederken, odada uyuyan 16 yaşındaki çocuk şans eseri kurtuldu.

Olay, dün 23.55 sıralarında Esenyurt Çınar Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sözde yeni yıl eğlencesi için kimliği belirsiz kişi veya kişilerce havaya ateş açıldı. Olayda 2 adet mermi, 6 katlı bir apartmanın çatı katına geldi. Camı kırarak içeri giren mermiler duvara isabet ederken, odada uyuyan 16 yaşındaki çocuk şans eseri olaydan kurtuldu. Aile fertleri durumu polis ekiplerine haber verirken, konuyla ilgili çalışma başlatıldı.

"Cehalet başa bir şey değil"

Kurşunların isabet ettiği evin sahibi Deniz Kara, "Olay saat 23.55 civarında oldu. Silah sesleri geldi ben de çocuklara seslendim balkona çıkmayın diye benim dememle birlikte cam kırılma sesleri geldi. 16 yaşındaki oğlum da o esnada bu odada yatıyordu o da korkudan salona kaçtı baba camı kırdılar dedi geldim baktım iki tane kurşun duvara isabet etmiş. Polisi aradık iki ekip geldi incelemelerde bulundular. Allaha şükür çocuk ayakta değildi ayakta olsaydı belki bugün olmayacaktı. Magandalara ne diyebilirim ki cehalet başa bir şey değil" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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