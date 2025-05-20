Esenyurt'ta Yangın: Panik İçindeki Kadın 8. Kattan Atlarken Yaralandı

Esenyurt'ta Yangın: Panik İçindeki Kadın 8. Kattan Atlarken Yaralandı
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Esenyurt'ta Yangın: Panik İçindeki Kadın 8. Kattan Atlarken Yaralandı
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Esenyurt'taki 11 katlı bir binanın 8. katında çıkan yangında panikleyen E.D. isimli kadın, alevlerin sardığı daireden atladı. İtfaiye ekiplerinin açtığı brandaya düşen kadın ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt'ta yangın sırasında panik yapan kadın 8. kattan böyle atladı

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir sitede bulunan 11 katlı binanın 8. katında çıkan yangında alevler daireyi sardı. Yangın esnasında panik yaparak aşağıya atlayan kadının görüntüsü kameraya yansıdı.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Esenyurt, Koza Mahallesi'nde yer alan bir sitede meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle 11 katlı binanın 8. katında meydana gelen yangında alevler kısa sürede tüm daireyi sardı. Yangını gören site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

8. kattan atlayan kadın ağır yaralandı

Alev alev yanan dairede tek başına yaşayan E.D. isimli kadın yaşadığı panikle 8.kattan aşağı atladı. İtfaiye ekiplerinin açtığı brandaya düşen kadın ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan kadın ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının aşağıya atladığı anların görüntüsü bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın, yandaki dairelere sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UZUN - 3.Sayfa
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