Esenyurt'ta Yabancı Uyruklular Arasında Silahlı Kavga

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta iki yabancı uyruklu grup sokakta birbiriyle çatıştı. Kavgada silah ve sopa kullanıldı, polis olaya müdahale ederek tarafları gözaltına aldı.

Esenyurt'ta yabancı uyruklu iki grup sokak ortasında birbirine girdi. Silahların, sopaların çekildiği kavgada olaya karışanlar gözaltına alındı. Yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün 18: 00 sıralarında Esenyurt İncirtepe mahallesinde meydana geldi. Henüz nedeni bilinmeyen sebepten bir grup yabancı uyruklu sokak ortasından birbirine girdi. Taraflardan biri, evinin önüne gelen gruba silah ve sopalarla karşılık verdi. Olayda 2-3 el silah sesi duyulurken, sopalarla da karşı tarafa saldırıldı. Olayların büyümesi üzerine sokağa çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgaya karışan şahıslar gözaltına alındı. Yaşanan kavga anları vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yunanistan yangınlarla boğuşuyor! Alevler ülkenin üçüncü büyük kentine ulaştı

Komşuda durum vahim! Alevler ülkenin en büyük üçüncü şehrine geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ezber bozan sözler! İşte Şener Üşümezsoy'un 'En rahat uyuyacağım yer' dediği ilimiz

İşte Üşümezsoy'un "En rahat uyuyacağım yer" dediği ilimiz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.