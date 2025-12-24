Haberler

Esenyurt'ta villanın çatı katındaki yangın bitişiğindeki eve sıçradı

Esenyurt'ta villanın çatı katındaki yangın bitişiğindeki eve sıçradı
Güncelleme:
Esenyurt'ta bir villanın çatı katında çıkan yangın, bitişikteki evin çatısına sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda her iki evde maddi hasar meydana geldi.

Esenyurt'ta bir villanın çatı katında çıkan yangın, bitişikteki evin çatısına sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Esenyurt Esenkent Mahallesi Onur Güvener Caddesi üzerinde bulunan iki katlı bir evin çatı katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, villanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı saran alevler, bitişiğinde bulunan bir evin çatısına da sirayet etti. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Her iki evin çatısında maddi hasar meydana geldi.

Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak. - İSTANBUL

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

