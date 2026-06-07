Esenyurt'ta vale ile müşteri arasında silahlı kavga

Esenyurt'ta bir işletmenin önünde vale ile müşteri arasında çıkan kavgada bir şahıs silahını ateşledi. Polisin hızlı müdahalesiyle olay büyümeden şahıslar gözaltına alındı.

Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir kafeteryanın önünde vale ile bir müşteri arasında çıkan tartışmada bir şüpheli silahını ateşledi. O sırada silah seslerini duyan polis memurları olaya anında müdahale etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kavgaya karışan kişiler polis ekiplerince gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı