Esenyurt'ta Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 4 Gözaltı

Esenyurt'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik bir eve düzenlenen baskında satışa hazır halde 12.32 gram eroin, 2.17 gram metamfetamin, satışa hazır halde 2.44 gram çikolatalı bonzai ele geçirilirken, 2'si kadın 4 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu satışı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı görüntülerinin ortaya çıkması üzerine Esenyurt Asayiş Büro Narkotim ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Bazı sosyal medya ortamlarına da yansıyan görüntülerde yer alan ev ve çevresinde güvenlik önlemi alındı. Ardından eve baskın düzenlendi. Operasyonda M.K. ve D.K. isimli kadınlarla S.K. ve F.C. isimli şahıslar gözaltına alındı. şüphelilerin çeşitli suçlardan toplamda 29 suç kaydı olduğu belirlendi. Adreste yapılan aramalarda ise; 17 adet satışa hazır halde 12.32 gram eroin, 5 adet satışa hazır halde 2.17 gram metamfetamin, 1 adet satışa hazır halde 2.44 gram çikolatalı bonzai, 4 adet uyuşturucu hap, 21 bin 585 lira para, 5 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL