Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu
Güncelleme:
İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında metamfetamin, kokain ve eroin yer alırken, operasyon sonucunda birçok suç unsuru da ele geçirildi.

İstanbul Esenyurt'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. 2 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ve 42 bin 585 TL, 300 dolar ele geçirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde bulunan bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığını belirledi. Harekete geçen ekipler 12 Aralık 2025 tarihi saat 17.00 sıralarında operasyon düzenledi. İkamet adresi ve çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak düzenlenen operasyon sonucunda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen M.K.(41) ve H.K.(39) şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Adreste ve şahıslara ait araçta yapılan aramalarda ise; 3 kilo 310 gr. metamfetamin, 1 kilo 841 gr. kokain, 474 gr. eroin, 1 adet kağıda sarılı 1,22 gr uyuşturucu madde, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet hassas terazi, çok sayıda şeffaf klipsli poşet, 3 adet cep telefonu, 42 bin 585 TL, 300 dolar ele geçirdi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli şahıslar, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan 13. Aralık 2025 tarihinde adli makamlara sevk edildi. H.K. isimli şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, M.K. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
