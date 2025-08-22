Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: Sürücü Tutuklandı

Esenyurt'ta gerçekleştirilen denetim sırasında durdurulan araçta yapılan aramada, torpido kısmında uyuşturucu ele geçirildi. Sürücü K.S. tutuklandı.

Esenyurt'ta şüphe üzerine durdurulan aracın torpido kısmına zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi.

Esenyurt'ta denetim yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Sürücü koltuğunun yanında bir paket içerisinde 17 adet uyuşturucu hap ele geçiren polis ekipleri, araçta detaylı bir arama yaptı. Torpidonun yanındaki bulunan ızgaranın oynar halde olduğunu gören ekipler, uyuşturucu zulasını ortaya çıkardı. Yapılan aramalarda 38,63 gram marihuana, 8 adet uyuşturucu hap, 2 gram kokain ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 23 bin 400 TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü K.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

