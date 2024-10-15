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Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı
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İstanbul Esenyurt'ta bir evde düzenlenen operasyonda 715 gram metanfetamin ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Esenyurt'ta polisin bir eve düzenlediği operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve mouse görünümlü hassas terazi ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde 'uyuşturucu ticareti yapıldığı' ihbarı üzerine bir evi takibe aldı. Yapılan çalışmada evde kalan 3 şüphelilerin uyuşturucu sattığı tespit edilmesiyle operasyon düzenlendi. Operasyonda D.M., F.A. ve C.A.K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Polisin yaptığı GBT sorgulamasında F.A. ve C.A.K.'nin daha önce uyuşturucu madde ticaretinden suç kayıtlarının olduğu ortaya çıktı.

Polisin evde yaptığı aramada, şeffaf poşetler içerisinde satışa hazır toplamda 715 gram metanfetamin maddesi, satışa hazır beyaz bezler içerisinde satışa hazır 155 gram gelen Afgan macunu maddesi, uyuşturucu satışında kullanılan çok sayıda şeffaf poşet, 1 adet siyah renk mouse görünümlü hassas terazi, 3 tablet halinde 40 adet uyuşturucu hap, 6 adet cep telefonu ele geçirdi. Toplamda satışa hazır 870 gram ile 40 adet hap uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli 3 şahıs emniyetteki sorgularının ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Savcılığın tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk ettiği 3 şüpheli şahıs da tutuklanarak ceza evine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Operasyon Politika Esenyurt istanbul 3-sayfa

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