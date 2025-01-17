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Sokak ortasında değişik hareketler yapan şahsa meydan dayağı

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Esenyurt'ta bir şahıs sokak ortasında elindeki sopayla çevreye zarar vermeye başladı. Vatandaşların uyarılarına aldırmadan değişik hareketler yapmaya devam eden şahıs, mahalleli tarafından darbedildi.

İstanbul'un olaylı ilçesi Esenyurt'ta hareketli dakikalar yaşandı. Fatih Mahallesi Ünverdi Caddesi'nde saat 18.00 sıralarında madde etkisinde olduğu iddia edilen bir şahıs, sokak ortasında bir anda değişik hareketler yapmaya başladı.

ÇEVREYE ZARAR VEREN ŞAHSA MEYDAN DAYAĞI

Şahıs önce bağırdı daha sonra elinde ki sopa ile cadde üzerinde bulunan araçlara zarar vererek vatandaşların üzerine yürüdü. Çevredeki vatandaşların tüm uyarılarına rağmen durmayan şahıs, mahalleli tarafından saldırıya uğradı.

O ANLAR KAMERADA

Bir anda onlarca kişinin saldırısına uğrayan şahıs darp edildikten sonra polise teslim edildi. Yaşanan olay saniye saniye güvenlik kamerası ve vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Sokak ortasında değişik hareketler yapan şahsa meydan dayağı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞABAN TEKTAŞ - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarızebil animation:

olum yumurtaları kırdınız la, yalnız kırmızılı arkadaşı tebrik ederim uçan tekmeyle sopayı düşürdü

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