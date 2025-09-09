Esenyurt'ta Taş ve Sopalarla Savaş Gibi Kavga

Esenyurt'ta iki grubun sokak ortasındaki taş ve sopalı kavgası ortalığı savaş alanına çevirdi. Arabayı tartıştığı adamların üstüne süren sürücüye karşı taraf taş fırlatırken o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Saadetdere Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olaya yakınların da dahil olmasıyla olay kavgaya döndü. Taraflar birbirilerine sopa, taş ve yumruklarla saldırırken, ortalık savaş alanına döndü. Bir şahıs ise kavga ettiği adamların üzerine aracını sürerken, ön camının atılan bir taş üzerine kırılması sonucunda park halindeki arabaya çarptı. Yaşanan o anlar ise anbean kameraya yansıdı. - İSTANBUL