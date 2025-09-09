Haberler

Esenyurt'ta Taş ve Sopalarla Savaş Gibi Kavga

Esenyurt'ta iki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada bir sürücü tartıştığı kişilerin üzerine aracını sürdü. Olay anları kameraya yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Saadetdere Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olaya yakınların da dahil olmasıyla olay kavgaya döndü. Taraflar birbirilerine sopa, taş ve yumruklarla saldırırken, ortalık savaş alanına döndü. Bir şahıs ise kavga ettiği adamların üzerine aracını sürerken, ön camının atılan bir taş üzerine kırılması sonucunda park halindeki arabaya çarptı. Yaşanan o anlar ise anbean kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
