Esenyurt'ta esrarengiz ölüm! Eve giren abla, kardeşinin cansız bedeniyle karşılaştı
İstanbul Esenyurt'ta sabah işe gitmediğini öğrendiği kardeşinin evine giden abla genç kızın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen polis ekipleri dairede inceleme yaparken, genç kızın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Esenyurt'ta sabah işe gitmediği için Gizem Özdemirci'yi merak eden ablası, evine gittiğinde kardeşinin cansız bedeniyle karşılaştı. Olayla ilgili ise polis ekipleri inceleme başlattı.
DAİREYE GİREN ABLA KARDEŞİNİN CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI
Olay, öğle saatlerinde Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sabah saatlerinde işe gelmeyen Gizem Özdemirci, aynı işyerinde çalıştığı ağabeyi tarafından defalarca arandı. Telefonlarına cevap alamayan ağabey, bu seferde aynı sitede yaşayan ablasını arayarak kardeşinin evini kontrol etmesini istedi. Daireye giren abla ise Özdemirci'nin cansız bedeniyle karşılaştı.
ANNESİNİN MEMLEKETE GİTTİĞİ ÖĞRENİLDİ
Abla durumu hemen polis ekiplerine haber verirken, aynı evde yaşadığı annesinin dün memlekete gittiği öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri dairede inceleme yaparken, genç kızın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı. Yaşanan olayla ilgili ise polis ekipleri çalışma başlattı.