Esenyurt'ta esrarengiz ölüm! Eve giren abla, kardeşinin cansız bedeniyle karşılaştı

Esenyurt'ta sabah işe gitmediği için Gizem Özdemirci'yi merak eden ablası, evine gittiğinde kardeşinin cansız bedeniyle karşılaştı. Olayla ilgili ise polis ekipleri inceleme başlattı.

DAİREYE GİREN ABLA KARDEŞİNİN CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

Olay, öğle saatlerinde Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sabah saatlerinde işe gelmeyen Gizem Özdemirci, aynı işyerinde çalıştığı ağabeyi tarafından defalarca arandı. Telefonlarına cevap alamayan ağabey, bu seferde aynı sitede yaşayan ablasını arayarak kardeşinin evini kontrol etmesini istedi. Daireye giren abla ise Özdemirci'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

ANNESİNİN MEMLEKETE GİTTİĞİ ÖĞRENİLDİ

Abla durumu hemen polis ekiplerine haber verirken, aynı evde yaşadığı annesinin dün memlekete gittiği öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri dairede inceleme yaparken, genç kızın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı. Yaşanan olayla ilgili ise polis ekipleri çalışma başlattı.