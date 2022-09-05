Yer: Esenyurt! Ayrılmak istediği eşini sokak ortasında sopayla dövdü

Esenyurt'ta sokak ortasında ayrılmak istediği eşine sopa ile şiddet uyguladı. O anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Çevredeki vatandaşların adama müdahalesi sonucunda elindeki sopa güçlükle alındı.

İddiaya göre ayrılmak üzere olduğu eşinin yanına aracıyla gelen bir adam, Esenyurt Mevlana Mahallesi'nde eline aldığı sopayla kadına sokak ortasında vurmaya başladı. Ayrılmak üzere olduğu eşine sokak ortasında tekme ve yumruklarla şiddet uyguladı.

ÇEVREDEKİLER ADAMIN ELİNDEKİ SOPAYI ALDI

Olayı gören çevredeki vatandaşlar adama müdahale ederken şahsın elindeki sopayı güçlükle aldı. Kadına yumruk ve tekmelerle vurmaya devam eden adam bir süre sonra aracına binerek gitmek istedi. Yaşanan şiddet anları çevredeki bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çevredeki vatandaşların güçlükle müdahale ettiği şahıs, aracıyla olay yerinden uzaklaşırken o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.