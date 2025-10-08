Esenyurt'ta caddede bıçakla tehditler savurdu

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde sinir krizi geçiren şahıs, elinde bıçakla caddede tehditler savurdu. Şahıs, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, olay dün akşam Gökevler Mahallesi'nde yaşandı. Alkollü olduğu tahmin edilen bir şahıs, cadde ortasında sinir krizi geçirerek bıçakla kendine zarar vermeye başladı. Caddede tehditler savuran şahsı gören vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis tarafından gözaltına alınan şahıs, sağlık ekiplerinin tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü. - İSTANBUL