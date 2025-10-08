Haberler

Esenyurt'ta caddede bıçakla tehditler savurdu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde alkollü bir şahıs, sinir krizi geçirerek elinde bıçakla caddeyi tehditlerle doldurdu. İhbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde sinir krizi geçiren şahıs, elinde bıçakla caddede tehditler savurdu. Şahıs, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, olay dün akşam Gökevler Mahallesi'nde yaşandı. Alkollü olduğu tahmin edilen bir şahıs, cadde ortasında sinir krizi geçirerek bıçakla kendine zarar vermeye başladı. Caddede tehditler savuran şahsı gören vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis tarafından gözaltına alınan şahıs, sağlık ekiplerinin tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, Hamas'ı ikna etmemizi rica etti

Erdoğan, o iddiayı doğruladı: Evet, Trump'ın bir ricası oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ronaldo'dan bomba emeklilik sözleri

Ronaldo'dan bomba emeklilik sözleri
Başkentten şok görüntü! Yakalanmasaydı vatandaşa yedireceklerdi

Bir ili karıştıran görüntü! Tonlarcası yakalandı, bize yedireceklerdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.