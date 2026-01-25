Haberler

Esenyurt'ta sinir krizi geçiren kadın bir otomobilin üzerine çıkarak zıpladı: O anlar kamerada

Esenyurt'ta psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen bir kadın, sinir krizi geçirerek yoldan geçen otomobilin yolunu kesip üzerine çıkıp zıpladı. Olay çevredekiler tarafından kaydedildi ve kadın ihbar üzerine ambulansa alındı.

Esenyurt'ta psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen bir kadın, sinir krizi geçirerek yoldan geçen otomobilin yolunu kesip önce kaputuna yattı, ardından ise üzerine çıkıp zıpladı. Yaşanan o anlar çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Esenyurt ilçesi Talatpaşa Mahallesi 1013 Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen bir kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirip sokağa çıktı. Kadın, önce yoldan geçen otomobillerin önünü kesti, ardından ise bir otomobilin üzerine çıkarak aracın üzerinde zıpladı. Yaşanan o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde kadının, önce otomobilin kaputuna yattığı ardından ise aracın üzerine çıkarak zıpladığı anlar yer aldı. Çevredekiler tarafından sakinleştirilen kadın evine götürüldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çevredekiler tarafından sakinleştirilip evine götürülen kadına evinde müdahale etti.

Yaşanan o anları anlatan çevre sakini Onur Karakaya, "Kadının birisi arabanın üzerine çıktı. Dua ediyordu. Zar zor indirelim derken polis çağırdık. Sonrasında bir kadın gelip indirip binanın içerisine soktular sağ olsunlar" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
