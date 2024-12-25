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Esenyurt'ta Silahlı Saldırı: Yolda Yürüyen Genç Yaralandı

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İstanbul Esenyurt'ta yolda yürüyen 21 yaşındaki Akın Süer, husumetlileri tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Esenyurt'ta yolda yürüyen bir gence silahlı saldırı düzenlendi

Silahlı saldırı sonrası yaşananlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta yolda yürüyen bir gence husumetlileri tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı anından sonraki anlar güvenlik kameraya yansıdı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Esenyurt Akburgaz Mahallesi 3050 Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, yolda yürüyen Akın Süer isimli gence araçlarla yanlarına gelen husumetlileri tarafından silahlı saldırı düzenledi. Bacağından vurulan 21 yaşındaki genç bir süre yürüdükten sonra yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı anından sonraki anlar güvenlik kameraya yansıdı.

Esenyurt'ta Silahlı Saldırı: Yolda Yürüyen Genç Yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN POLAT - 3.Sayfa
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