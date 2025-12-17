Haberler

Esenyurt'da motosikletli saldırganlar kurşun yağdırdı: 3 yaralı

Esenyurt'da motosikletli saldırganlar kurşun yağdırdı: 3 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenyurt'ta motosikletli saldırganlar, sokakta yürüyen bir kişiyi silahla vurdu. Saldırı sırasında seken kurşunlar, yolda yürüyen iki kişiye de isabet etti. Yaralanan toplam 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt'ta motosikleti saldırganlar, sokakta yürüyen bir şahsı silahla vurdu. Saldırganların silahından çıkan kurşunlar, yoldan geçen iki kişiye de isabet etti. Olayda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay Yunus Emre Mahallesi 376 Sokak'ta yaşandı. Motosikletli saldırganlar, sokakta yürüyen bir kişiye kurşun yağdırdı. O sırada yolda yürüyen biri kadın iki kişi de seken kurşunların hedefi oldu. Olayda toplam 3 kişi yaralanırken, saldırganlar ise olay yerinden motosikletle kaçtı. Şahıslardan birinin kaçarken motosiklet kaskını düşürdüğü görüldü.

Silah sesleri üzerine mahallede panik yaşandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 3 kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Vurulanlardan birisinin abisi olan Tuncay Ekoğlu, "Ekmek aldım eve girdim. O sırada silah sesleri duydum. Dışarı çıktığımda kız kardeşim bacağından vurulmuştu. Bacağında sıyrık vardı. Hastaneye götürdüler. Onun dışında iki kişi daha vurulmuştu. Biri yine yoldan geçen bir adamdı. Silahlı saldırganlar olay yerinden kaçtılar" - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Şişli'de otomobil yayaların arasına daldı: 2 ölü, 6 yaralı

Otomobil yayaların arasına daldı: Ölü ve yaralılar var
Yunanistan, İsrail füzelerini konuşlandırdı: Türkiye birinci tehdit

Türkiye'ye karşı İsrail füzelerini konuşlandırdılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

FIFA, 2026 Dünya Kupası'na katılacak ülkelere toplam 727 milyon dolar dağıtacak

Bu organizasyona katılan ülkelere 727 milyon dolar dağıtılacak
Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz

Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz
Dededen kalma mesleğinde 60 bin TL'ye çırak bulamıyor

60 bin TL'ye çırak bulamıyor
İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı

İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı
FIFA, 2026 Dünya Kupası'na katılacak ülkelere toplam 727 milyon dolar dağıtacak

Bu organizasyona katılan ülkelere 727 milyon dolar dağıtılacak
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
Çamurlu ayakkabısını çıkarıp markette alışveriş yapmıştı: Yine olsa yine yaparım

Görüntüler yürekleri ısıtmıştı! İşte Türkiye'nin konuştuğu adam
Ersoy'un tutuklandığı soruşturmadaki fenomen, adliyede

"Yakalanınca her şeyi anlattı" denmişti! Kilit isim yeniden adliyede
Avrupa'nın dev ülkesini karıştıran darbe videosu

Avrupa'nın dev ülkesini karıştıran darbe videosu
Estetiklerle bambaşka biri oldu! Yazgül, göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti

Bambaşka biri oldu! Göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Messi, Hindu tanrısı Hanuman'ı ziyaret etti

Onu daha önce böyle görmediniz!
Uzun süredir ekranlardan uzaktı! Kıvanç Tatlıtuğ'dan müjde: Geri dönüyor

Uzun süredir ekranlardan uzaktı! Geri dönüyor
title