Esenyurt'ta Silahlı Kavga: Yeni Koca Eski Kocayı Vurdu

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir kadının A.K. isimli yeni kocası, Ruşen A. isimli eski kocasının eşine çocukları göstermemesi üzerine ortalığı birbirine kattı. Yeni koca, eski kocayı cadde ortasında silahla bacağından vururken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Esenyurt ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir kadın, geçtiğimiz yıllarda Ruşen A. (53) isimli eşinden boşanarak, A.K. (37) isimli adamla evlendi. Kadının eski eşi Ruşen A.'dan çocuğu bulunurken, adam çocuklarını göstermek istemedi. Bu durum üzerine bir süredir aralarında yaşanan tartışma dün silahlı kavgaya döndü. 7 ayrı suçtan kaydı olan A.K., eski koca Ruşen A.'yı önce sokak ortasında darp etti. Ardından silahla bacağından yaraladı. Olayın ardından kendi imkanlarıyla hastaneye giden eski kocanın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alınan yeni koca ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yaşanan silahlı saldırı anı ise saniye saniye kameraya yansıdı. - İSTANBUL