Esenyurt'ta bir sitede 2 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Esenyurt'ta bir rezidansın koridorunda iki kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayda hayatını kaybedenlerin suç kayıtları dikkat çekti.

Esenyurt'ta bir sitenin koridorunda 2 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, saat 17.00 sıralarında Esenyurt Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı üzerinde bulunan rezidansta yaşandı. İddiaya göre, site içerisinden silah sesleri duyulması üzerine polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine sevk edilen ekipler, binanın 5'inci kat koridorunda iki kişiyi yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 2 şahsın da hayatını kaybettiği belirledi. Hayatını kaybeden kişilerin Mehmet Eren Kahramanlar (36) ile Fevzi Kılıç (33) olduğu öğrenildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde 8 adet boş kovan bulunduğu, şahıslardan birinin başının altında silah olduğu tespit edildi.

Yapılan incelemelerin ardından cenazeler Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polisin olay ile ilgili çalışması sürüyor.

Öte yandan Mehmet Eren Kahramanlar'ın 'uyuşturucu ticareti, uyuşturucu madde bulundurmak' gibi suçlardan 31 suç kaydı, Fevzi Kılıç'ın ise 'kasten öldürme, kasten yaralama' gibi suçlardan 14 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
