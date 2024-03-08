Esenyurt'ta Silah Çekerek Soymaya Çalışan Hırsız Kaçtı

Esenyurt'ta silah çekerek soymaya çalıştığı kuyumcu alarma bastığı sırada silah çektiğini sanarak kaçan acemi hırsızı yakalamak için polis ekiplerinin çalışmaları sürürken, dükkan sahibi yaşananları anlattı.

Olay, dün 20.30 sıralarında Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşandı. Silahlı şahıs, gözüne kestirdiği kuyumcuya girerek kepenkleri kapatmasını istemiş, ardından dükkan sahibinin alarma basmak için eğildiğini görünce silah çektiğini sanarak kaçmıştı. İş yeri sahibi Ufuk Yalçın, yaşanan hırsızlık girişimini anlattı.

"Silah çektiğini sanarak kaçıyor"

Ufuk Yalçın, "Dün akşam 20.30 sıralarında dükkanı topluyorduk. O sırada içeriye bir şahıs gelerek babama silah çekiyor. 'Kepenkleri kapat, kasanın anahtarlarını ver' diyerek babama bağırıyor. O sırada babam biraz ağırdan hareket ederek geri geri geliyor. O sırada babam alarma basıyor fakat hırsız silah çektiğini sanarak kaçıyor. Şüphelendiğim biri var, 2-3 ay önce benzer bir adam geldi ve kameralara bakarken babamı görerek kaçmıştı. Aynı kişi olduğundan şüpheleniyorum" dedi. - İSTANBUL