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Esenyurt'ta seyyar satıcının terazi oyunu! 10 kilo patatesi 21 kilo diye sattı

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Esenyurt'ta kamyonet kasasında patates satan seyyar satıcının terazi oyununu vatandaş bozdu. 21 kilogram diye satın aldığı patatesin ağırlığından şüphelenen vatandaş tartıda aslında 10 kilogram olduğunu gördü. Zabıta ekipleri ihbar üzerine satıcı hakkında işlem yaptı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Talaypaşa Mahallesi 1015 Sokak'ta kamyonet kasasında patates satan seyyar satıcının terazi oyununu vatandaş ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre satıcıdan 20 kilogram patates satın alan vatandaş, ağırlığından şüphelenerek çuvalı tekrar tarttı.

21 KİLOGRAM DİYE 10 KİLOGRAM PATATES SATTI

20 kilogram diye satın aldığı çuvalın 10 kilogram olduğunu gören vatandaş durumu zabıta ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen zabıta ekipleri seyyar satıcının 21 kilogram olduğunu belirterek sattığı çuvalları tek tek tarttı ve ürünlerin 10 kilogram olduğu ortaya çıktı.

Esenyurt'ta seyyar satıcının terazi oyunu! 10 kilo patatesi 21 kilo diye sattı

SATICI HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Ardından, zabıta ekiplerinin seyyar satıcı hakkında işlem yaptığı öğrenildi. Seyyar satıcı tarafından kandırılan kadının ise parasını geri aldığı öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Seyyar satıcının tartı oyunu ve zabıta ekiplerinin müdahalesi cep telefonu kamerasına tarafından görüntülendi. Görüntülerde, zabıta ekiplerinin seyyar satıcıya müdahale ettiği ve patates çuvallarını tarttığı esnada satıcının, "Sıkıntı yok ağabey." dediği anlar yer aldı.

Esenyurt'ta seyyar satıcının terazi oyunu! 10 kilo patatesi 21 kilo diye sattı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OZAN ERTURAN - 3.Sayfa
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıCaner Alp:

O. Çocuğu

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

satıcılar da haram yemeye başlamış

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

seyyar satıcıların çoğu hileli teraziyle satış yapıyor yanınızda ucuza satılan el kantarlarından bulundurursanız pazarcılar ve seyyar satıcılar sizi kandıramazlar ama çürük çarık mal kakalayabilirler o yüzden alacağınız malı seçtirmeyen yerden almayın

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Haber YorumlarıMapo 77:

sokaktaki bile sahtekar

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Haber YorumlarıMurat Celik:

yazıklar olsun

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Haber YorumlarıBakkal Market:

Kör tuttuğunu

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Haber Yorumlarıeighty eight:

Zabıta garibana çöküyor diye yazmamışsınız ayıp etmişsiniz noldu seyyar satıcı garibanlıktan dolancırıyamı döndü

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Haber YorumlarıR lhn:

Helal olsun O zabıtalara görevlerini yaptıkları için .Bizim pazarda 2 kg meyveyi akşam eve bedava götüreceğim diye, Pazarda vatandaşın kazıklanmasına ses çıkartmayan zabıtalara örnek olsun.

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Haber YorumlarıMurat Uzun:

AYI'p yaaa

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Haber YorumlarıASar Gnc:

al iste. bir hristiyan yapmaz bunun yaptigini. biz müslüman olarak dürüst olmamiz gerekmezmi.

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