Esenyurt'ta seyyar satıcının terazi oyunu! 10 kilo patatesi 21 kilo diye sattı

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Talaypaşa Mahallesi 1015 Sokak'ta kamyonet kasasında patates satan seyyar satıcının terazi oyununu vatandaş ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre satıcıdan 20 kilogram patates satın alan vatandaş, ağırlığından şüphelenerek çuvalı tekrar tarttı.

21 KİLOGRAM DİYE 10 KİLOGRAM PATATES SATTI

20 kilogram diye satın aldığı çuvalın 10 kilogram olduğunu gören vatandaş durumu zabıta ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen zabıta ekipleri seyyar satıcının 21 kilogram olduğunu belirterek sattığı çuvalları tek tek tarttı ve ürünlerin 10 kilogram olduğu ortaya çıktı.

SATICI HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Ardından, zabıta ekiplerinin seyyar satıcı hakkında işlem yaptığı öğrenildi. Seyyar satıcı tarafından kandırılan kadının ise parasını geri aldığı öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Seyyar satıcının tartı oyunu ve zabıta ekiplerinin müdahalesi cep telefonu kamerasına tarafından görüntülendi. Görüntülerde, zabıta ekiplerinin seyyar satıcıya müdahale ettiği ve patates çuvallarını tarttığı esnada satıcının, "Sıkıntı yok ağabey." dediği anlar yer aldı.