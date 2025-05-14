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Esenyurt'ta Servis Aracının Çarpması Sonucu 5 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Esenyurt'ta Servis Aracının Çarpması Sonucu 5 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı
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Esenyurt'ta sokakta oyun oynayan 5 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğa servis aracı çarptı. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı.

Esenyurt'ta sokakta oynarken servis aracının çarptığı 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Çağlayan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta oyun oynayan Suriye uyruklu 5 yaşındaki çocuğa, 34 LZH 471 plakalı öğrenci servisi çarptı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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