Haberler

Esenyurt'ta Park Yeri Kavgası: Esnaf Ve Vatandaşlar Arasında Arbede

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta bir esnaf ile vatandaş arasında park yeri yüzünden çıkan kargaşa cep telefonu kamerasına yansıdı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken mahalleliyi sokağa döktü.

Esenyurt'ta bir esnaf ve vatandaş arasında park yeri nedeniyle kavga çıktı. Tarafların birbirlerine saldırdığı ve vatandaşların ayırmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde Mehterçeşme Mahallesi 1973 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir esnaf ve vatandaş arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine saldırırken, mahalleli sokağa indi. Saldırganlar, vatandaşların müdahalesinin ardından güçlükle ayrıldı. Öte yandan, esnaf ve vatandaşın park yeri kavgası ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Melis Sezen'den Venedik'te transparan rüzgarı

Venedik'te Türk rüzgarı! Transparan elbisesiyle gözleri üzerine çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Mor'un yeni takımı belli oldu

Emre Mor'un yeni takımı belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.