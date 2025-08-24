Esenyurt'ta Park Halindeki Araçlara Saldırı
İstanbul Esenyurt'ta kimliği belirsiz bir şahıs, gece saatlerinde park halindeki araçların aynalarını kırarak zarar verdi. Olay anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Saadetdere Mahallesi'nde yaşandı. Kimliği belirsiz bir şahıs, elindeki sert cisimle sokaklarda park halindeki araçların aynalarını kırdı. Olayın ardından kayıplara karışan adamın o anları ise saniye saniye kameraya yansıdı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa