Esenyurt'ta Park Halindeki Araçlara Saldırı

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Saadetdere Mahallesi'nde yaşandı. Kimliği belirsiz bir şahıs, elindeki sert cisimle sokaklarda park halindeki araçların aynalarını kırdı. Olayın ardından kayıplara karışan adamın o anları ise saniye saniye kameraya yansıdı.