Esenyurt'ta Park Halindeki Araç Yangın Çıkardı
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde çocuğunu okuldan almak için park eden bir veli, aracının birden alevler içinde kalması ile panik yaşadı. İtfaiye gelene kadar çevredeki vatandaşlar yangına müdahale etti.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde çocuğunu okuldan alamaya gelen bir kişinin aracı park halindeyken bilinmeyen bir nedenle yandı. Vatandaşlar büyük panik yaşadı.
Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Borsa İstanbul Lise önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir veli çocuğunu okuldan almak için okula gelerek arabasını park edip okula girdi. Bir süre sonra park halindeki araçtan dumanlar çıkmaya başladı. Vatandaşlar büyük panik yaşadı. Aracın yanını dumanlar içinde gören adam şoke oldu. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye gelene kadar çevredeki sürücüler yangına müdahale ederek söndürdü. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa