Esenyurt'ta Otoparkta Silahlı Saldırı: Bir Yaralı
Güncelleme:
İstanbul Esenyurt'ta bir AVM'nin otoparkında bulunan oto yıkama dükkanına motosikletle gelen saldırganlar, kurşun yağmuruna tuttu. Olay sonucu bir kişi yaralandı, saldırganlar kayıplara karıştı.

Olay, 12.30 sıralarında Esenyurt Zafer Mahallesi'nde bulunan bir AVM'nin otoparkında yaşandı. İki ayrı motosikletle olay yerine gelen saldırganlar, otoparkta bulunan oto yıkama dükkanını kurşun yağmuruna tuttu. Onlarca el ateş eden şahıslar, işyerinde bulunan A.H. isimli bir vatandaşı yaraladı. Olay sonrasında saldırganlar motosikletle kayıplara karışırken, ihbar üzerine olay yerinde çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı A.H. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, olayın alacak verecek meselesi nedeniyle yaşandığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay anlarını anlatan Ahmet Usta, "Arabayla yanaştım buraya tam çıkıyordum şarjörü boşalttı. Baktım orada koşmalar oldu. Sonra motorla kaçtılar. Ambulans geldi, yaralıyı aldı götürdü" dedi. - İSTANBUL

