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Esenyurt'ta Oto Yıkamada Tartışma Kanlı Bitti: 1 Ölü

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İstanbul Esenyurt'ta bir oto yıkamacıda çıkan tartışma sonucunda bir kişi silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi kaçarken, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Esenyurt'ta oto yıkamacıda çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta oto yıkamacıda iki kişi arasında çıkan tartışmada bir kişi vurularak öldürüldü.

Tartışma gece saatlerinde Esenyurt İnönü Mahallesi 355. Sokak üzerinde bulunan oto yıkamacıda meydana geldi. İddiaya göre dükkanda konuşan şahıslar henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmada şahıslardan biri silahını çıkararak diğerine ateş etti. Silahla vurulan kişi, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi olduğu iddia edilen bir kişi ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, vurulan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri, sokak üzerinde geniş güvenlik önlemleri alarak çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, saldırıda kullanılan silaha ait boş kovanın kanalizasyonda olduğu öğrenilirken polis ekiplerinin kaçan şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor.

Esenyurt'ta Oto Yıkamada Tartışma Kanlı Bitti: 1 Ölü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET KAAN KURT - 3.Sayfa
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