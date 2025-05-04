Esenyurt'ta Motosikletli Şahsın Oteli Kurşunlaması Güvenlik Kamerasında

Esenyurt'ta Motosikletli Şahsın Oteli Kurşunlaması Güvenlik Kamerasında
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Esenyurt'ta motosikletli bir şahıs bir oteli peş peşe kurşun yağmuruna tuttu. Saldırıda yaralanan olmazken, güvenlik kameraları olay anını kaydetti. Polis, saldırının nedenini araştırıyor.

Esenyurt'ta motosikletli şüpheli otele böyle kurşun yağdırdı

İSTANBUL - Esenyurt'ta motosikletli şahıslar bir oteli kurşun yağmuruna tuttu. Yaşanan saldırıda yaralanan olmazken yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesi Fatih Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde motosikletli bir şahıs otelin önünden geçerken işletmeye ateş açtı. Ardından geri dönen şüpheli, otele 2'nci kez kurşun yağdırdı. Yaşanan saldırının nedeni henüz bilinmezken, iddiaya göre işletme sahipleri kendilerine tehdit ya da mesaj gönderen kimsenin olmadığını ifade etti. Yaşanan saldırı anları güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin yaşanan olayla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlattığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OZAN ERTURAN - 3.Sayfa
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