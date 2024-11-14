Esenyurt'ta müşteri market çalışanı kadını vurarak yere düşürdü

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir market çalışanı, müşteri tarafından saldırıya uğradı. Saldırı kamera tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, dün öğle saatlerinde İstanbul Esenyurt'ta meydana geldi. İddiaya göre bir markette alışveriş yapma gelen müşteri ve çalışan arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Çıkan tartışma büyürken, sinirlenen adam çalışanlardan bir kadına vurarak yere düşürdü. Kavga iş yerinin dışına taşarken yaşanan o anlar güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.