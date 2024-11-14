Üye Girişi
Haberler

Esenyurt'ta müşteri market çalışanı kadını vurarak yere düşürdü

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Esenyurt'ta bir market çalışanı ile müşteri arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına anbean yansırken, müşterinin kadına vurarak yere serdiği görüldü.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir market çalışanı, müşteri tarafından saldırıya uğradı. Saldırı kamera tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, dün öğle saatlerinde İstanbul Esenyurt'ta meydana geldi. İddiaya göre bir markette alışveriş yapma gelen müşteri ve çalışan arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Çıkan tartışma büyürken, sinirlenen adam çalışanlardan bir kadına vurarak yere düşürdü. Kavga iş yerinin dışına taşarken yaşanan o anlar güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Esenyurt'ta müşteri market çalışanı kadını vurarak yere düşürdü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi! O suç artık ön ödeme kapsamında

 Karısını kemerle boğarak öldürdü, intihar etmek istedi

Karısını kemerle boğdu! Gözyaşlarıyla teslim oldu

 Buca Belediyesi'ndeki grev ilçeyi çöple kaplarken başkan yardımcısı canlı yayında fal baktı

İlçe çöplerle kaplıyken başkan yardımcısı canlı yayın açıp fal baktı
Kartlı ödemelerde yeni nesil yazarkasa zorunluluğu yarın başlıyor

Kartlı ödemelerde yeni dönem başlıyor
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıİnandgn:

Sicilinizin kirlenmesini istiyorsanız adres esenyurt mutlaka bela bulursunuz ??

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüven önemlş:

kadın a vurulur mu, herifler bunun neresinde

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBen Deli çoşkun:

Kadında maşallah erkek gibiymiş erkek yumruğunu yedikden sonra geride kalkıyor yerden ????

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

BİNGÖL'DE DEPREM! 13 Kasım Bingöl'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu kaç yaşında ve nereli? 15 Kasım Cuma Antalya hava durumu | Antalya'da hava nasıl olacak? Antalya günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 15 Kasım Cuma Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 14 KASIM | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? 14 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 14 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 14 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Brawl Stars bakım molası ne zaman biter 2024? 14 Kasım Brawl Stars ne zaman açılacak? Anadolu Parsı fotokapan görüntüleri! Anadolu Parsı nerede görüldü, Türkiye'de nesli tükendi mi? 13 yaşında ölen AIDS hastası kız çocuğu olayı nedir? 13 yaşındaki kız çocuğu nasıl öldü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.