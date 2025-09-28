Haberler

Esenyurt'ta Küçük Yaşta Silahlı Şaka Yürekleri Ağza Getirdi

Esenyurt'ta Küçük Yaşta Silahlı Şaka Yürekleri Ağza Getirdi
Esenyurt'ta 3 çocuk arasında yaşanan silahlı şaka, bir çocuğun arkadaşının ayağına ateş etmesiyle kameraya yansıdı. Neyse ki olayda yaralanan olmadı.

Esenyurt'ta küçük yaştaki 3 arkadaşın silahlı şakası yürekleri ağza getirdi. Çocuklardan biri, arkadaşının ayağına doğru ateş ederken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde yaşandı. Sokakta yürüyen çocuk yaştaki 3 kişi, aralarında şakalaşmaya başladı. O sırada içlerinden biri, belindeki silahı çekerek arkadaşına doğrulttu. Ardından ise kurusıkı olduğu düşünülen tabancayla arkadaşının ayağına doğru ateş etti. Olayda yaralanan olmadı. Yaşananların ardından gülerek olay yerinden uzaklaşan çocukların o anları kameraya yansıdı. - İSTANBUL

