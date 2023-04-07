Esenyurt'ta konut projesini işgal eden silahlı çeteye operasyon: 29 gözaltıİSTANBUL İstanbul'un Esenyurt ilçesinde şiddet ve cebirle bir konut projesini işgal eden silahlı çeteye yönelik İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Esenyurt'ta konut projesini işgal eden silahlı çeteye operasyon: 29 gözaltı

İSTANBUL İstanbul'un Esenyurt ilçesinde şiddet ve cebirle bir konut projesini işgal eden silahlı çeteye yönelik İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. Çetenin, yerleştikleri sitedeki daireleri usulsüz şekilde çifte satış yaparak asıl mülk sahiplerini ve daireleri sattıkları kişileri mağdur ettikleri anlaşıldı.

Esenyurt'ta silah zoruyla Fly Butik adlı konut projesini işgal eden çeteye yönelik savcılıkça soruşturma başlatıldı. Soruşturma, yaklaşık 2 yıldır parasını ödedikleri dairelerine giremeyen mağdurların, savcılığa yaptıkları suç duyurusu üzerine başlatıldı. Söz konusu ilçe sınırlarındaki 212 daireyi yüzlerce kişiye sattıkları ileri sürülen N.A. ve Ç.Ş adlı şüphelilerin de içinde olduğu çeteye yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştiren İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah operasyonun düğmesine bastı. Polis, çete üyesi 34 kişinin kimliğini tespit ettikten sonra bu sabah İstanbul, Diyarbakır, Ankara, Elazığ, Antalya ve Muş'ta birçok adrese peş peşe operasyon düzenledi. Baskınlarda haklarında yakalama kararı bulunan 34 kişiden 29'u yakalanarak gözaltına alındı. Bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, çeşitli çapta 58 mermi, 24 kartuş ve çok sayıda çeşitli doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.