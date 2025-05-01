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Esenyurt'ta Kontrolden Çıkan Tır, Refüje Çarptı

Esenyurt'ta Kontrolden Çıkan Tır, Refüje Çarptı
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Esenyurt'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden tır, refüje çıkarak PTS direğine çarptı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı, ancak ölen ya da yaralanan olmadı.

Esenyurt'ta kontrolden çıkan tır refüje çıkarak PTS siteminin bağlı olduğu direğe çarptı. Kaza nedeniyle Hadımköy- Esenyurt yolunun bir bölümü trafiğe kapandı.

Kaza saat 17.40 sıralarında Orhangazi Mahallesi Hadımköy İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 35 AGR 648 plakalı tırın sürücüsü Mehmet Baydemir seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüje çıkan tır PTS (Plaka tanıma sistemi) direğine çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle kırılan PTS direği devrilerek yolu kapattı. Olay yerine gelen vinç yardımıyla devrilen direk kaldırılarak yol trafiğe açılırken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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