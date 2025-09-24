Haberler

Esenyurt'ta Kimlik Kontrolü Sırasında Şahıs Kovalamaca ile Yakalandı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde polisin kimlik kontrolü talebine uymayarak kaçan yabancı uyruklu şahıs, üç sokak sonra yakalandı. Şahısın oturum izninin bittiği için kaçtığı belirtildi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde gece saatlerinde polisin kimlik sorması üzerine kaçmaya başlayan şahıs, üç sokak ötede kıskıvrak yakalandı. Yabancı uyruklu şahsın oturum izni bittiği için kaçtığı iddia edildi.

Olay, dün gece saat 01.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Çınar Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri devriye attığı esnada şüphelendikleri bir şahsı durdurup kimlik kontrolü yapmak istedi. Şahıs bir anda koşarak kaçmaya başladı. Metrelerce süren kovalamaca üç sokak ötede son buldu. Yabancı uyruklu şüphelinin oturum izni bittiği için kaçtığı iddia edildi. Yakalanan şahıs işlemleri için karakola teslim edilirken, yaşanan kovalamaca ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

