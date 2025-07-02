Esenyurt'ta Kentsel Dönüşümde Bina Çöktü, Şans Eseri Yaralanan Olmadı

Esenyurt'ta Kentsel Dönüşümde Bina Çöktü, Şans Eseri Yaralanan Olmadı
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İstanbul Esenyurt'ta kentsel dönüşüm kapsamında yıkım sırasında bir bina yola çöktü. Yıkım anında iş makinesi operatörü ve çalışanlar hızlıca kaçmayı başardı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı, çöken bina anbean görüntülendi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde kentsel dönüşüm dahilinde yıkılan 4 katlı bina, yıkım sırasında yola çöktü. İş makinesi operatörü ve çalışanlar kaçarak binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay anı cep telefonu kamerasına yansırken, şans eseri yaralanan olmadı. Çöken bina da havadan görüntülendi.

Olay bugün saat 15.00 sıralarında Esenyurt İnönü Mahallesi 374 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı alınarak boşaltılan 4 katlı binanın yıkımına başlandı. İş makinesi binayı yıkmak için çalıştığı sırada, bina bir ana yola doğru çöktü. Yol trafiğe kapatılarak güvenlik önlemi alındı. İş makinesi operatörü ve çalışanlar kaçarak binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay esnasında yoldan kimsenin geçmemesi büyük bir faciayı önlendi. Şans eseri yaralanan olmadı. Çökme anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Çöken bina da havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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