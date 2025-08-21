Esenyurt'ta Kamyonette Yangın Korku Dolu Anlar Yaşattı

Esenyurt E-5'te seyir halindeki bir kamyonet aniden alev aldı. Sürücü kendini dışarı atarken, alevler kamyoneti sürücüsüz şekilde ilerletmeye devam etti. Korku dolu anlar kameralara yansıdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, araç kullanılamaz hale geldi.

Esenyurt E-5'te, kamyonette çıkan yangın, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Trafikte alev alev yanarak ilerleyen kamyonet, kazaya davetiye çıkardı. O anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, Esenyurt E-5 Sadetdere mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki kamyonet aniden alev alınca sürücü kendini dışarı attı. Alev alev yanan kamyonet, sürücüsüz şekilde E-5'te ilerledi. Korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan aracı söndürdü. Araç kullanılamaz hale geldi. - İSTANBUL

