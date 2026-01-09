Haberler

Kadınları saçından tutup yerde sürükledi, tekme tokat dövdü; o anlar kamerada

İstanbul Esenyurt'ta bir adam, gece saatlerinde kaldırımda oturan kadınlara tekme tokat saldırdı. Kadınların kaçmaya çalışması ve adamın tehditleri, olay anında kameraya yansıdı.

İstanbul Esenyurt'ta bir adam, gece saatlerinde kaldırımda oturan kadınlara saldırdı. Tekme, tokat dövdüğü kadın koşarak kaçmaya çalışırken, adam "Kocanı çağır, onu da döveceğim" diye bağırdı. Diğer kadını ise saçından tutarak yerde sürüklerken, olaya müdahale etmek için gelen başka bir kişiye dövmekle tehdit etti. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, gece 02.00 sıralarında Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre aralarında daha önceden kadınlarla tartışma yaşayan adam, ortalığı birbirine kattı. Kaldırımda oturduğu sırada kadınlardan birine tekme, tokat saldırırken, kadın koşarak kaçmaya çalıştı. Arkasından "Kocanı da çağır, onu da döveceğim" diye bağırdı. Ardından ise diğer kadının saçından tutarak yerde sürükledi. Bir süre sonra olaya müdahale etmek için gelen adama da bağırıp çağırarak dövmekle tehdit ederken, sokak üzerinde yaşanan o anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL

