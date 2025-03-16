Liste basına sızdı, ABD 43 ülke vatandaşına kapıları kapatıyor

Liste sızdı, Trump 43 ülke vatandaşına kapıları kapatıyor
Ünlü şarkıcının evine tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti

Tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti
Gece kulübünde yangın! En az 51 kişi hayatını kaybetti

Ülke felaketi yaşıyor! Gece kulübünde çıkan yangında 51 kişi öldü
Terör örgütü SDG elebaşı Mazlum Abdi'ye suikast girişimi

İmza sonrası planı devreye soktular! Mazlum Abdi'ye suikast girişimi

Esenyurt'ta bir kadını takip eden adamı dövüp polise teslim ettiler

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, sokakta tanımadığı bir kadını takip eden bir adam, mahalleli tarafından durdurularak darp edildi. Olay polisin müdahalesiyle sonuçlandı ve görüntüler cep telefonuyla kaydedildi.

İstanbul Esenyurt'ta bir şahıs, sokakta tanımadığı kadını takip ettiği gerekçesiyle mahalleli tarafından durdurularak darp edildi. Polisin gelmesiyle karakolda son bulan olay ise kameraya yansıdı.

TARTIŞMAYI FARK EDİP YANLARINA KOŞTULAR

Olay, dün Esenyurt Yenikent Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir adam, sokakta yürüyen ve tanımadığı bir kadını takip etmeye başladı. Bir süre sonra durumu fark eden kadın, şahsa tepki gösterdi. İkili arasında yaşanan tartışmayı fark eden mahalle sakinleri, olaya müdahale etti.

DARP EDİP POLİSE TESLİM ETTİLER

Şahsı durdurarak darp eden mahalleli, polisin gelmesiyle adamı polis ekiplerine teslim etti. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta bir kadını takip eden adamı dövüp polise teslim ettiler
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Memurlar, bir dönem çalışmak için can attıkları kenti artık istemiyor
img

Vatandaşın kuyruklar oluşturduğu ucuz ete göz diktiler
img

Trump şimdi de dünyanın en büyük 2. ülkesine göz dikti
500

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıs9s5th4my8:

herkes namus bekçisi olmuş. her haltı yer ama yargısız infazı çok sever milletimiz. sana mı kaldı adam dövmek nerden biliyorsun gerçekten takip ettiğini? dayak yiyen adam hepsinden şikayetçi olsun. Allah kadınların şerrinden korusun herkesi

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme36
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyonuz atalay:

Devlet adaleti olmaz ise ,halk kendi adaletini uygular. ellerine sağlık. onlarca suç kaydı olan açık hapsine oldu memleket.

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBüşra :

Elleriniz dert görmesin.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıahmet-yazanoglu:

ÜLKEMİZE İDAM GELMEDİĞİ SÜRECE SUÇLULAR BİTMEZ VE HAPİZ CEZASI SUÇLU KİŞİLERİ. DURDURAMAZ ÇÜNKÜ CEZALARI AZ HAPİS GİRER ÇIKAR YİNE AYNI DUÇLARI İŞLEMEYE DEVAM EDERLER İDAM EN MANTIKLI HAPİS CEZASIDIR

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBilge Tanrıöver :

Elleri dert görmesin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Falezlerin ucuna oturup kendini kesti, polis son anda yetişti: Çaresizlik nedir bilir misin?

Falezlerin ucuna oturup kendini kesti
Kasap ve restoranlar şimdi de vatandaşın ucuz etine göz dikti

Vatandaşın kuyruklar oluşturduğu ucuz ete göz diktiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sitem ettirecek görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sitem ettirecek görüntüler
Memurların tayinde çıkmasını istemedikleri ilimiz: Sürgün yeri gibi

Memurlar, bir dönem çalışmak için can attıkları kenti artık istemiyor
ABD ordusu Yemen'i böyle vurdu! Ölü sayısı 31'e yükseldi

Trump'ın vur emri bölgeyi yangın yerine çevirdi! İşte o görüntüler
Nazlı Sabancı'ya yapılan iftar sunumu dile düştü: Ayakkabıda tatlı

Nazlı Sabancı'ya yapılan iftar sunumu dile düştü: Ayakkabıda tatlı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.