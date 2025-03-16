Esenyurt'ta bir kadını takip eden adamı dövüp polise teslim ettiler

İstanbul Esenyurt'ta bir şahıs, sokakta tanımadığı kadını takip ettiği gerekçesiyle mahalleli tarafından durdurularak darp edildi. Polisin gelmesiyle karakolda son bulan olay ise kameraya yansıdı.

TARTIŞMAYI FARK EDİP YANLARINA KOŞTULAR

Olay, dün Esenyurt Yenikent Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir adam, sokakta yürüyen ve tanımadığı bir kadını takip etmeye başladı. Bir süre sonra durumu fark eden kadın, şahsa tepki gösterdi. İkili arasında yaşanan tartışmayı fark eden mahalle sakinleri, olaya müdahale etti.

DARP EDİP POLİSE TESLİM ETTİLER

Şahsı durdurarak darp eden mahalleli, polisin gelmesiyle adamı polis ekiplerine teslim etti. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.