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Esenyurt'ta Kaçırma Girişimine Müdahale: Magandalar Yakalandı

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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir genci dövüp kaçırmaya çalışan grup, vatandaşların müdahalesi ile yakalandı. Şahıslar, sosyal medyada alaycı fotoğraflar paylaşmanın ardından polisin operasyonuyla gözaltına alındı.

Esenyurt'ta bir genci dövüp kaçırmaya çalışan magandalar yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da bir genci darp edip kaçırmaya çalışan daha sonra da marifet gibi sosyal medyadan birde fotoğraf paylaşan şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı.

Esenyurt İnönü Mahallesi'nde 13.01.2025 tarihi saat 22.30 sıralarında beyaz bir araçla sokağa gelen bir grup maganda, M.A.isimli genci önce dövüp daha sonra arabayla kaçırmak istemişlerdi. Çevredeki vatandaşların tepkisi ile karşılaşan magandalar vatandaşlarla da tartışmıştı. Vatandaşların arabaya eşya fırlatmasıyla panikleyen şahıslar genci arabadan atıp kaçmaya başlamıştı. Şahıslar daha sonra sosyal medya hesaplarında alaycı bir şekilde fotoğraf paylaşmışlardı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay yeri çevresinde bulunan kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri şüphelilerin kullanmış oldukları araca ait plaka bilgilerinden araç sahibi R.G. isimli şahıs tespit etti. Araç sürücüsü ve olaya dahil oldukları belirlenen O.C.S. isimli şahıs ile Y.Ş. isimli yaşı küçük şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Esenyurt'ta Kaçırma Girişimine Müdahale: Magandalar Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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