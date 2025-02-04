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İşten çıkarılan genç kadın, marketi birbirine kattı: Hadi döv beni

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İstanbul Esenyurt'ta müşteriyle tartıştığı için market sorumlusu tarafından işten çıkarılan genç kadın, sinir krizi geçirip rafları devirdi. Kendisini sakinleştirmeye çalışanlara da sinirlenen kadın "Hadi döv beni" diye bağırırken, yaşananlar markette bulunan bir kişinin kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Esenyurt'ta müşteriyle tartıştığı iddia edilen çalışan, market sorumlusu tarafından işten çıkarıldı. İşten çıkarılan kadın sinir krizi geçirerek bağırdı; rafları devirdi. Yaşananlar markette bulunan bir kişinin kask kamerasıyla kaydedildi.

İŞTEN ÇIKARILDIĞINI ÖĞRENİNCE KÜPLERE BİNDİ

Olay, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Kadın çalışan iddiaya göre müşteriyle bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Bu sırada müşterinin kendisine küfür etmesine sinirlenen tartışma sırasında sesler yükselince, market sorumlusu tartışmayı duydu. Yaşanan olayın ardından market sorumlusu kadın çalışanın işine son verdi. İşten çıkarıldığını öğrenen çalışan bağırmaya başladı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ; UZUN SÜRE BAĞIRDI

Kendisini sakinleştirmeye çalışanlara da sinirlenen kadın, "Polisi ara", "Hadi döv beni" diyerek bağırmaya başladı. Bağırmayı sürdüren ve bu sırada market raflarını deviren kadın sinir krizi geçirdi. Kasa yanında başlayan, müşterilerin gözü önünde devam eden bağırışmalar bir süre daha devam etti. Olaydan sonra sakinleştirilen kadın çalışan marketten çıkarıldı. Kadın çalışanın sinir krizi geçirdiği anlar ve gösterdiği tepki iş yerinde bulunan bir kişinin kask kamerasıyla kaydedildi

İşten çıkarılan genç kadın, marketi birbirine kattı: Hadi döv beni
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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