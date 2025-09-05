Esenyurt'ta İki Grup Arasında Kavga: Ortalık Savaş Alanına Döndü

İstanbul Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Onlarca kişi tekme, tokat ve sandalyelerle birbirine girerken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya döndü. Olayda ortalık savaş alanına dönerken, iki gruptan onlarca kişi tekme, tokat ve sandalyelerle birbirine girdi. Yaşanan o kavga anları ise saniye saniye kameraya yansıdı. - İSTANBUL