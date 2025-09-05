Esenyurt'ta İki Grup Arasında Kavga: Ortalık Savaş Alanına Döndü
İstanbul Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan kavgada, onlarca kişi tekme, tokat ve sandalyelerle birbirine girdi. Olay anları kameraya yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya döndü. Olayda ortalık savaş alanına dönerken, iki gruptan onlarca kişi tekme, tokat ve sandalyelerle birbirine girdi. Yaşanan o kavga anları ise saniye saniye kameraya yansıdı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa