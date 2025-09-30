Esenyurt'ta İki Genç Kadın Arasındaki Kavga Cep Telefonu Kamerasına Yansıdı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde iki genç kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, kadınlar saç başa birbirine girdi. Uzun süre birebirlerine saldıran kadınların o anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki genç kadın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede hararetlenen olayda kadınlar saç başa birbirine girdi. Dakikalarca kavga eden kadınları kimse ayırmazken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL