Esenyurt'ta İki Genç Kadın Arasındaki Kavga Cep Telefonu Kamerasına Yansıdı

Esenyurt'ta İki Genç Kadın Arasındaki Kavga Cep Telefonu Kamerasına Yansıdı
Güncelleme:
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde iki genç kadın, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı ve kavga etti. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde iki genç kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, kadınlar saç başa birbirine girdi. Uzun süre birebirlerine saldıran kadınların o anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki genç kadın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede hararetlenen olayda kadınlar saç başa birbirine girdi. Dakikalarca kavga eden kadınları kimse ayırmazken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
