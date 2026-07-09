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Esenyurt'ta havai fişek kavgası, iki aile birbirine girdi

Esenyurt'ta havai fişek kavgası, iki aile birbirine girdi
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İstanbul Esenyurt'ta yabancı uyruklu bir ailenin site bahçesinde patlattığı havai fişek başka bir evin içine girdi. Tepki üzerine çıkan tartışma, kadın ve erkeklerin karıştığı kavgaya dönüştü. Polis müdahalesiyle sona eren olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Esenyurt'ta havai fişek patlatarak kutlama yapmak isteyen yabancı uyruklu aile, ortalığı birbirine kattı. Site bahçesinde patlatılan havai fişek başka bir ailenin evine girerken, tepki göstermeleri üzerine tartışma, kadın ve erkeklerin dahil olduğu kavgaya döndü. Yaşanan o anlar kameraya yansırken, olay polisin gelmesiyle son buldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre kutlama yapmak isteyen yabancı uyruklu bir aile havai fişek patlattı. Bir süre sonra patlatılan havai fişeklerden biri başka bir site sakin evine girince aile tepki gösterdi. İki aile arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, kadın ve erkeklerin dahil olduğu taraflar site bahçesinde birbirine girdi. Komşuların ihbarı üzerine siteye polis ekibi gelirken, taraflar güçlükte ayrıldı. Yaşanan onlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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