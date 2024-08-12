Üye Girişi
Haberler

Esenyurt'ta Hastane Güvenlik Görevlilerine Saldıran Şüpheliler Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta özel bir hastanede çıkan yumruklu kavgada güvenlik görevlilerine saldıran 2 şüpheli gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta özel bir hastanede güvenlik görevlilerine saldırmak isteyen hasta yakını ve görevliler arasında çıkan yumruklu kavgada görevlilere saldıran 2 şüpheli gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay dün 13.30 sıralarında Esenyurt'ta bulunan özel bir hastanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hastanede tedavi görmekte olan bir hastanın yakınları ve hastanede bulunan güvenlik görevlileri arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı. Güvenlik görevlilerinin şahıslara karşılık vermesiyle ortalık karıştı. Yaşanan kavga sırasında bir şahsın görevliye yumruk attığı o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Hasta yakınları gözaltına alındı

Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar, tarafları ayırmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri güvenlik görevlilerine saldıran hasta yakınlarını gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası Esenyurt Kavga 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
CANLI DÖVİZ KURU | Dolar ne kadar, yükseliyor mu? Euro kaç TL oldu? Yurt dışı çıkış harcı nasıl ödenir? Yurt dışı çıkış harcı nereden ödenir? YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI ÖDEME EKRANI 2024 Haziran Türkiye işsizlik oranı ne? 2024 Türkiye'de işsiz sayısı ne kadar? Muzaffer Şen kimdir? Yavru kedileri sopayla öldüren Muzaffer Şen tutuklandı mı? Manisa'da yavru kedi katliamı! Roblox ne zaman açılacak? 12 Ağustos Pazartesi Roblox bugün açılır mı? Roblox neden engellendi? MasterChef Beyza kimdir? MasterChef Beyza kaç yaşında, nereli? Osman Aşkın Bak kimdir, nereli, kaç yaşında? Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ne mezunu? Wattpad açılacak mı? Wattpad erişim engeli kaldırılacak mı? 12 Ağustos Wattpad bugün açılır mı? SÜPER LİG 1. HAFTA PUAN DURUMU || İlk hafta maçlarında hangi takımlar kazandı? İzmir su kesintisi sorgulama! 12 Ağustos İzmir su kesintisi olan yerler neresi? İzmir su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL/2 sınav sonuçları sorgulama ekranı! Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları sorgula! Ankara su kesintisi sorgulama! 12 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Ankara su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? İşsizlik oranı ne oldu? Haziran ayı işsizlik oranı arttı mı? Yavru kedileri fırça sapıyla defalarca vurarak öldürdü! Olay ne, nerede oldu? Manisa'da yavru kedi katliamı İstanbul su kesintisi sorgulama! 12 Ağustos İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Hadise ile Okan Buruk sevgili mi? Hadise ve Okan Buruk olayı ne? Hadise'nin yeni sevgilisi kim? SON DAKİKA: YKS 2024 YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 12 Ağustos YKS üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama (sonuc.osym.gov.tr) Amedspor hangi ilin takımı? Amedspor hangi ligde oynuyor?
title