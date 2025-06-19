Esenyurt'ta Güpegündüz Uyuşturucu Ticareti: 4 Kişi Yakalandı

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İstanbul Esenyurt'ta boş bir arsada uyuşturucu satışı yapan 4 kişi polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Şüphelilerin üzerinde ve saklama alanlarında uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Esenyurt'ta güpegündüz uyuşturucu ticareti böyle görüntülendi

Uyuşturucu satıcısı 4 kişi kıskıvrak yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta mesken edindikleri boş arsada güpegündüz uyuşturucu satan şahıslar cep telefonuyla görüntülendi. Polis ekipleri takibe aldığı 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Esenyurt ilçesi Yunus Emre Mahallesi 385'inci sokaktaki boş arsayı mesken edinen uyuşturucu satıcıları, satış sırasında çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntüledi. Görüntüler üzerine harekete geçen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Narko ekipleri, şüphelilerin Enes Z. ve Ömer K. olduğunu belirledi. Polis ekipleri şüphelileri bir süre takibe aldı. Şüphelilerin yanına gelen iki kişiyi fark eden polis harekete geçerek 4 kişiyi kıskıvrak yakaladı. Yapılan aramada şüphelilerin arsada yapıkları zulada poşet içerisinde saklanmış toplam 14 gram çikolatalı bonzai maddesi, 1 adet cep telefonu ve 3 bin 695 lira ele geçirildi. Enes Z. isimli şüphelinin üzerinde ise 4 gram çikolatalı bonzai maddesi ele geçirildi.

Şüphelilerden Ömer K.'nın yaşının 18'den küçük olması nedeniyle Esenyurt Çocuk Büro Amirliğinde, geri kalan şüphelilerin ise karakolda gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ - 3.Sayfa
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