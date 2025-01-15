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Esenyurt'ta Genç Darp Edilip Kaçırılmak İstendi: Şüpheliler Yakalandı

Esenyurt'ta Genç Darp Edilip Kaçırılmak İstendi: Şüpheliler Yakalandı
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir grup maganda, M.A. isimli 20 yaşındaki genci darp edip kaçırmaya çalıştı. Olay sırasında çevredeki vatandaşların tepkisiyle karşılaşan şüpheliler, genci arabadan atıp kaçtı. Sosyal medyada alaycı bir fotoğraf paylaşan şahıslar, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul'da bir genci darp edip kaçırmaya çalışan daha sonra da marifet gibi sosyal medyadan birde fotoğraf paylaşan şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı.

Esenyurt İnönü Mahallesi'nde 13.01.2025 tarihi saat 22.30 sıralarında beyaz bir araçla sokağa gelen bir grup maganda, M.A.(20) isimli genci önce dövüp daha sonra arabayla kaçırmak istemişlerdi. Çevredeki vatandaşların tepkisi ile karşılaşan magandalar vatandaşlarla da tartışmıştı. Vatandaşların arabaya eşya fırlatmasıyla panikleyen şahıslar genci arabadan atıp kaçmaya başlamıştı. Şahıslar daha sonra sosyal medya hesaplarında alaycı bir şekilde fotoğraf paylaşmışlardı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay yeri çevresinde bulunan kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri şüphelilerin kullanmış oldukları araca ait plaka bilgilerinden araç sahibi R.G. isimli şahıs tespit etti. Araç sürücüsü ve olaya dahil oldukları belirlenen O.C.S. isimli şahıs ile Y.Ş. isimli yaşı küçük şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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