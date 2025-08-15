Esenyurt'ta Fırtına Camları Uçurdu, Vatandaşlar Şansla Kurtuldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Esenyurt'ta şiddetli poyraz sonucu 4 katlı bir binanın 2'inci katındaki işyerinin camları uçtu. O sırada olay yerinden geçen vatandaşlar durumu son anda fark ederek kaçıştı, yaralanan olmadı.

İstanbul Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda buluna 4 katlı bir binanın 2'inci katındaki işyerinin camları, şiddetli poyraz nedeniyle uçtu. Çevredeki vatandaşlar durumu son anda fark ederek kaçışırken, yaşanan o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, 13.30 sıralarında Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın 2'inci katında bulunan işyerinin dış kısmında bulunan 3 parça cam, şiddetli fırtına nedeniyle aşağı uçtu. O sırada onlar vatandaş olayın yaşandığı bölgeden geçerken şans eseri yaralanan olmadı. Durumu fark eden bazı vatandaşlar bağırarak diğer vatandaşları da uyarırken, yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu

Bir domuz eti skandalı daha! Aynı marka ikinci kez ifşa edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde peş peşe Özlem Çerçioğlu istifaları

Kriz büyüyor! Peş peşe Özlem Çerçioğlu istifaları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.